Kanada Başbakanı Carney, Trump ile Görüşmesinden Umutlu

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından bazı stratejik sektörlerde gümrük vergilerinin hafifletilmesine yönelik "küçük anlaşmalar" beklediklerini söyledi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, basın mensuplarına konuşan Carney, 1 Eylül'de Trump ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Konuşmanın olumlu geçtiğini vurgulayan Carney, "Bazı stratejik sektörlerde küçük anlaşmalar bekliyoruz. Göreceğiz, bu garanti değil." ifadesini kullandı.

Carney, özellikle otomotiv, çelik ve alüminyum sektörlerinin ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinden olumsuz etkilendiğini hatırlattı.

Trump ile görüşmesinde yalnızca ticaret değil, jeopolitik meseleleri ve iş gücü sorunlarını da ele aldıklarını belirten Carney, "Ticaretin yanı sıra birçok farklı konuda uzun uzun konuştuk." dedi.

Carney, ABD'li yetkililerle gümrük vergileri hakkında temasların süreceğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.