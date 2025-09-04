Haberler

Kanada Başbakanı Carney, Trump ile Görüşmesinden Umutlu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından bazı stratejik sektörlerde gümrük vergilerinin hafifletilmesine yönelik 'küçük anlaşmalar' beklediklerini ifade etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından bazı stratejik sektörlerde gümrük vergilerinin hafifletilmesine yönelik "küçük anlaşmalar" beklediklerini söyledi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, basın mensuplarına konuşan Carney, 1 Eylül'de Trump ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Konuşmanın olumlu geçtiğini vurgulayan Carney, "Bazı stratejik sektörlerde küçük anlaşmalar bekliyoruz. Göreceğiz, bu garanti değil." ifadesini kullandı.

Carney, özellikle otomotiv, çelik ve alüminyum sektörlerinin ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinden olumsuz etkilendiğini hatırlattı.

Trump ile görüşmesinde yalnızca ticaret değil, jeopolitik meseleleri ve iş gücü sorunlarını da ele aldıklarını belirten Carney, "Ticaretin yanı sıra birçok farklı konuda uzun uzun konuştuk." dedi.

Carney, ABD'li yetkililerle gümrük vergileri hakkında temasların süreceğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.