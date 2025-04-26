Kanada Başbakanı Carney, Gazze'deki Gıda Krizine Dikkat Çekti

Kanada Başbakanı Mark Carney, "İsrail hükümetinin ablukası" nedeniyle Gazze'deki gıda stoklarının tükenmesine ilişkin, gıdanın siyasi bir araç olarak kullanılamayacağını belirtti.

Carney, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) İsrail hükümetinin ablukası nedeniyle Gazze'deki gıda stoklarının tamamen tükendiğini bildirdiğini anımsattı.

"Gıda siyasi bir araç olarak kullanılamaz." ifadesini kullanan Carney, WFP'nin hayat kurtaran çalışmalarına devam etmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Carney, Kanada'nın uluslararası hukuktan yana olduğunu kaydederek, ülkesinin BM ve diğer ortaklara insani yardım sağlama konusunda destek sağladığını hatırlattı.

Kanada Başbakanı, kalıcı bir ateşkese ulaşılması için müttefikleriyle çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), 24 Nisan Cuma günü Gazze'deki gıda stoklarının tamamen tükendiğini, son malzemenin yemek pişirilen mutfaklara ulaştırıldığını duyurmuştu.