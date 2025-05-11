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Kanada Başbakanı Carney'den Rusya'ya Sert Yaptırım Uyarısı

Kanada Başbakanı Carney'den Rusya'ya Sert Yaptırım Uyarısı
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkesi geciktirmesi durumunda daha sert yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Carney, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğünü ve Kanada'nın 30 günlük ateşkes çağrısını desteklediğini ifade etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Rusya'nın, Ukrayna'da ateşkesi geciktirmesi veya reddetmesi durumunda daha sert yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü belirtti.

Kanada'nın, ABD'nin sunduğu 30 günlük ateşkesi desteklediğini bildiren Carney, artık Rusya'nın "iyi niyetle" masaya oturması gerektiğini vurguladı.

Carney "Eğer Rusya ateşkesi reddetmeyi ya da geciktirmeyi seçerse, daha sert ve kapsamlı yaptırımlar uygulayacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "ABD, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı yapıyor." demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini kaydederek, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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