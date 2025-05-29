Kanada Başbakanı Carney'den ABD Ticaret Mahkemesi'nin Kararına Destek

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin, Başkan Donald Trump'ın ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerinin bir kısmını iptal etme kararı almasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

CBC News'in haberine göre Carney, Avam Kamarası'nda söz konusu mahkeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Carney, mahkeme kararını memnuniyetle karşılayarak bu kararın Kanada'nın uzun süredir savunduğu "Trump'ın tarifelerinin hukuka aykırı ve haksız olduğu" yönündeki tutumla örtüştüğünü belirtti.

Çelik, alüminyum ve otomobil sektörlerine yönelik tarifelerin bu karardan etkilenmediğini belirten Carney, kararın sınır güvenliği gerekçesiyle uygulanan, uyuşturucu ile göçmen akışını engelleme amacı taşıyan tarifeleri kapsadığını aktardı.

Carney, konuşmasında "Kanada'nın yeni hükümeti için en öncelikli konu, ABD ile yeni bir ekonomik ve güvenlik ilişkisi kurmak ve dünya genelindeki güvenilir ticaret ortakları ve müttefiklerle işbirliğimizi güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, "Kurtuluş Günü" olarak tanımladığı 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıklayan Trump, ülkelerin uyguladığı tarifeleri ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, dün Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıklamıştı.

Kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığını belirtilmişti.

Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği ifade edilmişti.

Trump yönetimi, mahkeme kararının hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Trump'ın yetkisine müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz ederek Yüksek Mahkemeye başvurmayı planladıklarını açıklamıştı.