Kanada Başbakanı Carney, ABD ile İşbirliğinin Zorunlu Olmadığını Açıkladı

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile İşbirliğinin Zorunlu Olmadığını Açıkladı
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin dış politikası hakkında yaptığı açıklamada, ABD ile işbirliğinin zorunlu olmadığını ve yeni stratejik ortaklara yönelmeyi hedeflediklerini belirtti. Carney, ayrıca Avrupa ve Asya ile ilişkilerin derinleştirileceğini ifade etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD ile işbirliği yapmasının zorunlu olmadığını belirterek, Avrupa, Asya ve yeni stratejik ortaklara yönelmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) Power&Politics programında konuşan Carney, Kanada'nın dış politikası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Carney, ülkesinin çıkarlarına uygun olması durumunda başka ittifaklarla ve ülkelerle işbirliği yapacaklarını ifade ederek, "Kendine güvenen bir ülke olarak, dışa bakıyoruz, Avrupa'ya bakıyoruz, Asya'ya bakıyoruz, ilişkilerimizi derinleştireceğimiz yeni ortaklara bakıyoruz." dedi.

Ülkesinin gerektiğinde ABD ile işbirliği yapacağını ancak bunun zorunluluk olmadığını dile getiren Carney, "ABD'ye olan ekonomik ve güvenlik bağımlılığının risklerini artık net şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada'nın uzun yıllar ABD ile "yakın entegrasyon" sürecinde olduğunu belirten Carney, bir dönem ortak gümrük birliği tartışmalarının yapıldığını ancak artık bunun gerçekçi olmadığını savundu.

Savunma politikalarında da çeşitlendirme ve yerli üretime öncelik vereceklerini aktaran Carney, "Sınırlarımızı, Kuzey Kutbu'nu ve egemenliğimizi daha etkin korumak için daha fazla yatırım yapacağız. Bu yatırımlar Kanada içinde istihdamı da artırmalı." ifadelerini kullandı.

Carney, Avrupa ile savunma sanayi alanında işbirliklerinin artırılacağını kaydederek, "Avrupalı ortaklarımızla savunma ortaklığı kurarak onların sanayi altyapısının genişlemesine katkı sağlayacağız." dedi.

Öte yandan Carney, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasında zirve düzenleneceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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