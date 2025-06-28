Kanada Başbakanı, ABD ile Ticaret Görüşmelerinin Karmaşık Olduğunu Açıkladı

OTTAWA, 28 Haziran (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ile tüm ticaret görüşmelerini sonlandırma ve yeni gümrük vergileri uygulama kararını açıklamasının ardından ABD ile yürütülen müzakerelerin "karmaşık" olduğunu söyledi.

Carney, cuma günü yerel basına yaptığı açıklamada, "Kanadalıların çıkarları doğrultusunda bu karmaşık müzakereleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bu bir müzakere" dedi.

Trump cuma günü Kanada'nın ABD'li teknoloji şirketlerine uyguladığı dijital hizmet vergisi nedeniyle ABD'nin Kanada ile tüm ticaret görüşmelerini sonlandıracağını duyurmuştu.

Trump, sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklamada Kanada tarafından Amerikan teknoloji şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergisinin ABD'ye yönelik doğrudan ve açık bir saldırı olduğunu söyledi.

30 Haziran'da yürürlüğe girecek olan dijital hizmetler vergisi uyarınca Amazon, Google, Meta, Uber ve Airbnb gibi ABD şirketlerinin Kanadalı kullanıcılardan elde ettikleri gelirlerin yüzde 3'ünü vergi olarak ödemesi gerekecek.

Kanada ve ABD, Trump'ın Kanada mallarına uyguladığı ve an itibarıyla büyük bir ekonomik daralmaya yol açan gümrük vergilerini kaldırması için müzakereler yürütüyor.

Kanada İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Kanada'nın reel gayrisafi yurtiçi hasılası nisan ayında yüzde 0,1 oranında geriledi. Ulaşım ekipmanı imalatı alt sektörü, bu düşüşe en büyük katkıyı sağlayan sektör oldu. Öte yandan bazı motorlu araç üreticilerinin ABD'ye motorlu araç ihracatına uygulanan gümrük vergileriyle ilgili belirsizlik nedeniyle üretimlerini azaltmasıyla birlikte binek otomobiller ve hafif kamyonların ihracatında da gerileme yaşandı.