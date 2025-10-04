Kanada, Avustralya ve Hindistan'dan Trump'ın Gazze Planına Destek

Kanada, Avustralya ve Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planına ilişkin Hamas'ın verdiği yanıtı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hamas'ın, Gazze planına yanıtını ve hayatta olan esirleri ya da hayatını kaybetmiş tüm esirlerin cenazelerini serbest bırakma taahhütlerini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Ülkesinin adil ve kalıcı barış inşa etmek için uluslararası ortaklarla teması artırdığını belirten Carney, tüm taraflara, bölgede barış ve güvenliği ilerletmek için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Carney, "Gazze'ye insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve kapsamlı şekilde ulaştırılmasını desteklemeye hazırız." ifadesini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de açıklamasında, "Başkan Trump'ın Gazze'de barışı sağlamaya yönelik planında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

Ülkesinin Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların kesintisiz ulaşması çağrılarına destek verdiğini aktaran Albanese, Filistin meselesinde iki devletli çözüme yönelik çabalara katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planına ilişkin ilerlemeyi ve "Trump'ın liderliğini" memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Modi, Hindistan'ın bölgede kalıcı barış ve insani yardımlara engelsiz erişim için yürütülen tüm çabalara güçlü destek vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.