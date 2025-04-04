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Kanada, ABD'ye Karşı Yeni Gümrük Vergileri Uygulamaya Başlayacak

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD'den ithal edilen ve CUSMA ile uyumlu olmayan araçlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

VANCOUVER, 4 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentindeki Ford bayisinde sergilenen yeni araçlar, 3 Nisan 2025.

Kanada Başbakanı Mark Carney perşembe günü yaptığı açıklamada Kanada'nın ABD'nin gümrük vergileri yaklaşımına, ABD'den ithal edilen ve Kanada-ABD-Meksika Anlaşması (CUSMA) ile uyumlu olmayan tüm araçlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayarak karşılık vereceğini duyurdu. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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