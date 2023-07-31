Kanada-ABD Sınırındaki Orman Yangınları Nedeniyle Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Kanada-ABD sınırındaki orman yangınlarının kontrol altına alınamamasının ardından Kanada'nın batısında yüzlerce kişinin tahliyesine karar verildi. Pazar günü yerel basında yer alan haberlere göre Okanagan-Similkameen Bölgesi ve Osoyoos Kasabası, Cumartesi akşam saatlerinde Vancouver'ın 400 kilometre doğusunda bulunan Osoyoos ve civarındaki 732 mülkün boşaltılmasına yönelik tahliye emri yayımladı.