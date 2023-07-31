Kanada-ABD Sınırındaki Orman Yangınları Nedeniyle Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi
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Kanada-ABD sınırındaki orman yangınlarının kontrol altına alınamamasının ardından Kanada'nın batısında yüzlerce kişinin tahliyesine karar verildi. Pazar günü yerel basında yer alan haberlere göre Okanagan-Similkameen Bölgesi ve Osoyoos Kasabası, Cumartesi akşam saatlerinde Vancouver'ın 400 kilometre doğusunda bulunan Osoyoos ve civarındaki 732 mülkün boşaltılmasına yönelik tahliye emri yayımladı.
OTTAWA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Kanada-ABD sınırındaki orman yangınlarının kontrol altına alınamamasının ardından Kanada'nın batısında yüzlerce kişinin tahliyesine karar verildi.
Pazar günü yerel basında yer alan haberlere göre Okanagan-Similkameen Bölgesi ve Osoyoos Kasabası, Cumartesi akşam saatlerinde Vancouver'ın 400 kilometre doğusunda bulunan Osoyoos ve civarındaki 732 mülkün boşaltılmasına yönelik tahliye emri yayımladı.
ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde başlayan yangın, British Columbia eyaletinin güneyindeki Interior bölgesinde yer alan Osoyoos'un yaklaşık 4 kilometresinde ötesinde devam ediyor. Yangın, sınırın Kanada tarafında Pazar sabahı itibarıyla 885 hektar alana yayıldı. Washington eyaleti orman yangını idaresi, sınırın ABD tarafında 4.000 hektardan fazla alanın küle döndüğünü bildirdi.