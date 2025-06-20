Kanada, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Önlemler Alıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada federal hükümeti, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine uygulayacağı gümrük vergilerini, ticaret görüşmelerindeki ilerlemeye göre revize edecek. Maliye Bakanlığı, işçileri ve sanayiyi koruma taahhüdünde bulundu.

OTTOWA, 20 Haziran (Xinhua) -- Kanada federal hükümeti, ABD çelik ve alüminyum ürünlerine 21 Temmuz'dan itibaren uygulayacağı karşı gümrük vergilerini, geniş kapsamlı ticaret görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeye uygun şekilde yeniden düzenleyecek.

Kanada Maliye Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, "ABD ile yeni bir ekonomik ve güvenlik ortaklığına yönelik müzakereler sürerken, hükümetimiz, ABD'nin haksız ve sebepsiz gümrük vergilerine karşı işçilerimizi ve sanayimizi korumaya devam edecek" denildi.

Açıklamada Başbakan Mark Carney'in, "Kanada'nın en kazançlı çıkacağı şekilde müzakerelere gereken zamanı ayıracağız" şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.