Kanada, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Önlemler Alıyor

OTTOWA, 20 Haziran (Xinhua) -- Kanada federal hükümeti, ABD çelik ve alüminyum ürünlerine 21 Temmuz'dan itibaren uygulayacağı karşı gümrük vergilerini, geniş kapsamlı ticaret görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeye uygun şekilde yeniden düzenleyecek.

Kanada Maliye Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, "ABD ile yeni bir ekonomik ve güvenlik ortaklığına yönelik müzakereler sürerken, hükümetimiz, ABD'nin haksız ve sebepsiz gümrük vergilerine karşı işçilerimizi ve sanayimizi korumaya devam edecek" denildi.

Açıklamada Başbakan Mark Carney'in, "Kanada'nın en kazançlı çıkacağı şekilde müzakerelere gereken zamanı ayıracağız" şeklindeki sözlerine de yer verildi.