Kanada, ABD'nin Gümrük Tarifelerine Karşı Çelik Üretimini Artıracak

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin ülkesinin çelik sektörüne uyguladığı gümrük tarifelerinin ardından sektörü korumak amacıyla yerli üretimi artıracak yatırımlar yapılacağını açıkladı.

Carney, düzenlediği basın toplantısında, Kanada'nın bundan böyle kendi çelik üretimine öncelik vereceğini belirterek, "Kanada olarak bu gelişmelerden (ABD'nin gümrük tarifeleri) en çok etkilenen ülkelerden biri olacağız. Zamanla en büyük müşterimiz olan ABD'ye fazla bağımlı hale geldik. İhracatımızın yüzde 90'ından fazlası ABD'ye gidiyor." dedi.

Söz konusu adımın ABD'ye olan ekonomik bağımlılıktan uzaklaşma yönünde önemli bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Carney, bu kapsamda bazı yasal düzenlemelere de gideceklerini kaydetti.

Carney, ithalat kotalarında yapılacak değişikliklerin ay sonunda yürürlüğe gireceğini ancak ABD ile mevcut ticaret kurallarında değişiklik yapılmayacağını söyleyerek, "Şu anda iki taraf arasında bir anlaşma için görüşmeler sürüyor. Kanada'nın çıkarları doğrultusunda en iyi anlaşmayı yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu tarihi dönüm noktasında, Kanada artık bağımlılıktan dirence geçiyor." diyen Carney, "Artık kendimize, herhangi bir yabancı hükümetin elimizden alabileceğinden çok daha fazlasını veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ay sonunda yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmayan ülkelerden ithal edilen çelikte kota 2024 seviyesinin yüzde 50'sine düşürülecek, bu sınırı aşan ithalatlara ise yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.

Ayrıca, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla Kanada hükümeti, çelik sektörüne 1 milyar Kanada doları destek sağlayacak.

Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisinin artırılması

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameyi 3 Haziran'da imzalamıştı.

İngiltere ile mayısta imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edilen kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedilmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, misilleme yapılması için merkezi Ottawa hükümetine çağrıda bulunmuştu.