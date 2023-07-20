Kanada, 1 milyon 450 bin göçmeni kabul edecek

Kanada Göçmenlik, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanı Sean Fraser, ülkelerinin üç yıl içinde 1 milyon 450 bin göçmeni kabul edeceğini duyurdu. Türkiye'nin önceliklendirilen ülkeler arasında olduğunu belirten vize danışmanlık şirketi kurucusu Mertcan Durgut, Kanada vize başvurularının pozitif dağılım oranının yüzde 95'e ulaştığını açıkladı.

Kanada Göçmenlik, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanı Sean Fraser, ülkelerinin üç yıl içinde 1 milyon 450 bin göçmeni kabul edeceğini duyurmuştu. Proje kapsamında Türkiye'nin önceliklendirilen ülke olduğunu söyleyen vize danışmanlık şirketi kurucusu Mertcan Durgut, "Kanada vize başvurularında şu ana kadar istatistiksel olarak pozitif dağılım oranı yüzde 95'e ulaştı" dedi.

Ülkemizde vize krizi halen sürerken dünyanın en yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerinden biri olan Kanada, işgücü yetersizliği krizini hafifletmek ve nüfusu dengelemek için göçmenlere kapılarını açtı. Kanada Göçmenlik, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanı Sean Fraser, ülkelerinin 2023'te 465 bin, 2024'te 485 bin ve 2025'te ise 500 bin olmak üzere toplam 1 milyon 450 bin göçmeni kabul edeceğini duyurdu. Ayrıca oraya giden kişilere Kanada hükümeti tarafından 3 yıllık oturma ve çalışma izni veriliyor. Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi halinde Kanada nüfusunun yüzde 4 artması beklenirken, proje kapsamında Türkiye ve Suriye'nin önceliklendirilen ülkeler arasında olduğunu aktaran Çilek Vize Danışmanlığı ise vize başvurusu yapacaklar için yol haritasını açıkladı.

"VİZE BAŞVURULARININ POZİTİF DAĞILIM ORANI YÜZDE 95'E ULAŞTI"

Kanada vizesi almak isteyenlere rehberlik ederek hayallerini gerçekleştirmeleri için fırsat yarattıklarını söyleyen Çilek Vize Danışmanlığı Kurucusu Mertcan Durgut, "Kanada vize başvurularında şu ana kadar istatistiksel olarak pozitif dağılım oranı yüzde 95'e ulaştı. Elbette bu vizeyi almak karmaşık bir süreci ifade ediyor ve vatandaşların doğru bilgiyle sağlam adımlar atması gerekiyor. Adayların öncelikle kendilerine en uygun vize türünü seçmeleri şart. Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması, pasaport, fotoğraf ve Kanada Büyükelçiliği tarafından istenilen diğer belgelerin tümünün sunulması lazım. Bu noktada vize danışmanlıkları kritik bir rol oynuyor" dedi.

"KANADA VİZESİNE BAŞVURACAKLAR PASAPORTLARINI ALDIKLARI YILA DİKKAT ETMELİ"

Vize başvurusu yapacak adayların pasaportunu en fazla 10 yıl içinde almış olması gerektiğine dikkat çeken Mertcan Durgut, "Başvuru yapacakların Kanada Büyükelçiliği'ne şahsen gelmesi gerekmiyor ve yetki verilmiş danışmanlıklar süreci yürütebiliyor. Tüm aşamaların başarıyla tamamlanması halinde ise başvuru, randevu alınması şartıyla kabul ediliyor. Asıl bekleyiş ise burada başlıyor. Çünkü sürecin tamamlanması haftalar alabiliyor. Çilek Vize olarak biz de talep edilen evrakların hazırlanmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar danışanlarımıza eşlik ediyoruz. Profesyonel ekibimizle her bir basamağın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Durgut, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Danışanlarımıza, Kanada'nın vize politikası, başvuru süreci, gerekli belgeler ve mülakat hazırlığı hakkında kapsamlı bilgiler sunuyoruz. Dogˆru bilgiye erişmelerine, başvuruya daha iyi hazırlanmalarına olanak tanıyor, başarılı bir sonuç alma şanslarını artırıyoruz. Seyahat amacı ne olursa olsun süreci onlar için basitleştiriyoruz."