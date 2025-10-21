Haberler

Kan Kaybından Hayatını Kaybeden Cinayet Şüphelisi

Güncelleme:
Bacağından vurularak ağır yaralanan cinayet şüphelisi Adil Servi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Bacağından vurularak yaralı halde yakalanan cinayet şüphelisi Adil Servi, Hafik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak aşırı kan kaybettiği belirlenen Servi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Haberler.com
