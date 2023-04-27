KAN DAVASI CİNAYETİ SANIĞI ÖLDÜRME AMACIM OLMAKSIZIN RASTGELE ATEŞ ETTİM

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Nazmi Kaplan'ın (44) 'kan davası' nedeniyle öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Haci Balyeci (19), Şahsın yanına yaklaştığımızda 'Nimet' diye bağırdım. Bunun üzerine bağırdığım kişi, elini beline attı. Ben de bize zarar verecek diye korktum. Öldürme amacım olmaksızın rastgele ateş ettim dedi.

Manavgat D- 400 kara yolu otogar kavşağında geçen yıl 8 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda; Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsünden inen Nazmi Kaplan, otobüsü takip eden hafif ticari araçtan açılan ateşle başından vurularak hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, saldırıdan önce Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Murat Balyeci'nin, Nazmi Kaplan'ın ailesi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kaplan cinayetinin kan davası nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendiren polis, çalışmalarını bu yönde sürdürdü.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İncelenen kamera görüntülerinde, otobüsü takip eden hafif ticari aracı İzzet Balyeci'nin (41) kullandığı, ön koltuğunda ise Haci Balyeci'nin (19) oturduğu belirlendi. 2 şüpheli, 10 Ağustos'ta Alanya ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, susma haklarını kullandı. Soruşturma sırasında çeşitli tarihlerde Hacı Balyeci (54), Hasip Balyeci (44), Ağit Balyeci (31), Yavuz Balyeci (31), İhsan Balyeci (49), Mehmet Ercan Elçi (51), Mesut Y. (46) ve Sami S. (34) de gözaltına alındı. Yaslı ile Sönmez adli kontrol ile bırakıldı, diğerleri tutuklandı. İDDİANAME HAZIRLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği belirtildi. Haci ve İzzet Balyeci'nin aynı araçla geldiği ve Nazmi Kaplan'ı öldürdükleri anlatılan iddianamede, diğer şüphelilerin ise olayın ardından cinayeti işleyen Haci Balyeci ve İzzet Balyeci'ye yardım ettiği kaydedildi. İzzet Balyeci ve Haci Balyeci'nin 'kasten öldürme' suçundan, Hacı Balyeci, Ağit Balyeci ve Yavuz Balyeci'nin 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis; diğer şüphelilerin ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Davanın ilk duruşması, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada; Haci Balyeci, İzzet Balyeci, İhsan Balyeci, Ağit Balyeci, Hasip Balyeci, Yavuz Balyeci, Mehmet Ercan Elçi, Hacı Balyeci Mesut Y. ve Sami S. ile avukatları hazır bulundu. Alanya ilçesinde inşaatta çalıştığını belirten Haci Balyeci, olay tarihinden 1 gün önce babasının kuzeni İzzet Balyeci ile çivi tabancası bozulduğu için Antalya'ya tamire gitmeye karar verdiklerini söyledi. O gün birlikte Gazipaşa'ya gittikleri İzzet Balyeci'nin alkol aldığını, gece geç saatlerde Alanya'ya döndükleri anlatan Haci Balyeci, Amcam alkollüydü. Eve gitmek istemedi. Bu nedenle araçta uyuduk. Sabah erkenden Antalya'ya gitmek için yola çıktık dedi.

'NİMET' DİYE BAĞIRDIM, ELİNİ BELİNE ATTI'

Haci Balyeci, geçen yıl mayısta öldürülen öz amcası Murat Balyeci'yi Nazmi Kaplan'ın yakınlarından Nimet Kaplan'ın öldürdüğünü öne sürerek, şunları söyledi

Manavgat'a geldiğimizde kahvaltı yapmak için Antalya yolundan ayrıldık. Yolda giderken öz amcam olan Murat Balyeci'yi öldüren Nimet Kaplan'a, 1 kişiyi benzettim. Amcama, Nimet'e benzeyen birini gördüğümü söyledim. 'Emin misin' diye sordu. Şahsın yanına yaklaştığımızda 'Nimet' diye bağırdım. Bunun üzerine bağırdığım kişi, elini beline attı. Ben de bize zarar verecek diye korktum. Öldürme amacım olmaksızın rastgele ateş ettim.

Haci Balyeci, olayın ardından Antalya'ya geldiklerini, Mehmet Ercan Elçi ile Mesut Y.?yle görüştüklerini, ardından taksiyle Alanya'ya döndüklerini anlattı. Haci Balyeci, Benim maktulü öldürme kastım yoktur, bir husumetim de yoktur. Nimet'e benzettim. Nimet olup olmadığını öğrenip, polise yakalatacaktım. Amacım; buydu dedi.

2 SANIK DIŞINDA HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

Saldırı sırasında aracı kullanan İzzet Balyeci de savunmasında; olayın Haci Balyeci'nin anlattığı gibi gerçekleştiğini söyledi. Duruşmada söz alan diğer sanıklar da kendilerinin olaydan haberlerinin olmadığını, basında yer almasından sonra öğrendiklerini belirterek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Haci Balyeci ve İzzet Balyeci'nin tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıkların yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmelerine, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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HABER-KAMERA Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA) -