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Kan bağışı kampanyasında BBP'ye üye yapıldığı iddialarına yönelik açıklama

Kan bağışı kampanyasında BBP'ye üye yapıldığı iddialarına yönelik açıklama
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Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar, Bağcılar'da Kızılay'la birlikte düzenledikleri kan bağışı kampanyasında vatandaşlara yönelik üye çalışması yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar, Bağcılar'da Kızılay'la birlikte düzenledikleri kan bağışı kampanyasında vatandaşlara yönelik üye çalışması yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Partisinin il başkanlığında basın mensuplarına açıklama yapan İlgar, teşkilat olarak kan talebine katkı sunmak için Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığını ziyaret ederek 39 ilçeyi kapsayan bir kampanya başlattıklarını anlattı.

Yaptıkları duyurular sonrası kampanyayı Bağcılar'da başlattıklarını belirten İlgar, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda orada da bir irtibat noktamız vardı. Kesinlikle ne Kızılay'ın ne bizlerin yaptığı çalışma toplantılarında üyelik çalışmasıyla ilgili herhangi bir şey söz konusu değildir. Bu konuda çıkan haberler tamamen mesnetsizdir. Biz parti olarak hem Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin talimatlarıyla hem de şehit liderimizin bizlere mirasıyla kesinlikle böyle bir üye dayatması ya da çalışmamız olmamıştır. Herhangi bir üye çalışması için ne ilçe başkanlıklarımıza talimatımız vardır ne de Kızılay'la böyle bir çalışma içindeyiz. Böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz, reddediyoruz."

Bağcılar meydanında sadece irtibat standı açtıklarını anlatan İlgar, ilçe teşkilatı mensuplarının da Kızılay yeleği giyerek birer gönüllü gibi insanları kan bağışına davet ettiğini söyledi.

Kendisinin de Bağcılar'a giderek kan bağışında bulunduğunu aktaran İlgar, "Bu vatandaşlık görevini şerefle yerine getirdiğimizden dolayı çok mutluyuz. Kampanya ile birlikte önceki dönemlerde Bağcılar'da yapılan kan bağışı sayısını arttırmışız. Bu da gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

Kızılay yönetimine de kampanya taleplerine verdikleri destek için teşekkür eden İlgar, önümüzdeki haftadan itibaren tüm ilçe meydanlarında kan bağışı kampanyasına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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