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Kamyonun Üzerinde Taşınan Otomobil Görenleri Şaşırttı

Kamyonun Üzerinde Taşınan Otomobil Görenleri Şaşırttı

Güncel Haberler

Amasya'da seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yükün üzerinde taşınan otomobil, görenleri şaşkına çevirdi. Merzifon ilçesinde Samsun-İstanbul kara yolunda bir kamyonun, üzerindeki yükün üstüne koyduğu otomobil ile seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonun üzerindeki otomobil için güvenlik önlemi alınmadığı dikkatlerden kaçmazken, ilginç bir şekilde yüklenen aracın tehlikeli yolcuğu görenleri şaşırttı.

Amasya'da seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yükün üzerinde taşınan otomobil, görenleri şaşkına çevirdi.

Merzifon ilçesinde Samsun-İstanbul kara yolunda bir kamyonun, üzerindeki yükün üstüne koyduğu otomobil ile seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamyonun üzerindeki otomobil için güvenlik önlemi alınmadığı dikkatlerden kaçmazken, ilginç bir şekilde yüklenen aracın tehlikeli yolcuğu görenleri şaşırttı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

Amasya Samsun Güncel Haberler

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