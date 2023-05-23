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Kamyonun Otomobile Çarptığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Bolu'da, D-100 karayolunda bir tavuk firmasına ait kamyonun önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'da, D-100 karayolunda bir tavuk firmasına ait kamyonun önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolunun Vakıfgeçitveren köyü mevkinde meydana geldi. Bolu yönünden Ankara istikametine giden, bir tavuk firmasına ait Erkan Ay idaresindeki 14 BK 096 plakalı kamyon, kavşakta yavaşlayan Rasim Erdini yönetimindeki 14 KP 863 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce savruldu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil ve kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken otomobilde bulunan Şerife Erdini, Ayşe Nur Erdini, Erol Bay ve Esat Yılmaz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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