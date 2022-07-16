KURU PASTA YÜKLÜ KAMYONUN KASASINDA YANGIN ÇIKTI AKSARAY'da kuru pasta yüklü kamyonun kasası, belirlenemeyen nedenle yandı. AKSARAY'da kuru pasta yüklü kamyonun kasası, belirlenemeyen nedenle yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatte söndürüldü, kuru pastalar kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 16.30 sıralarında, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında çıktı. Konya'dan Kayseri'ye kuru pasta taşıyan Arif Ünlü (55) yönetimindeki 51 AV 897 plakalı kamyon, seyir halindeyken kasasındaki malzemeler belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden Ünlü, kamyonu emniyet şeridine park edip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, kamyonun tamamen yanmaması için iş makinesiyle kuru pastalar boşaltıldı. Alevler, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Kasada yüklü kuru pastanın kullanılmaz hale geldiğini belirten sürücü Arif Ünlü, Seyir halindeyken karşıdan gelen araçlar yangın olduğunu söyledi. Benim durmamla birlikte hemen alev aldı. Konya'dan Kayseri'ye gidiyordum dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kayseri Aksaray Güncel Haberler

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