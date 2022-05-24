KAMYONUN KAMERİYEYE ÇARPTIĞI KAZADA YARALANAN AYŞENUR, KURTARILAMADI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAMYONUN KAMERİYEYE ÇARPTIĞI KAZADA YARALANAN AYŞENUR, KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan halat yüklü kamyonun, yol kenarındaki kameriyeye çarptığı kazada hayatını kaybeden Ayşenur Tarhan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan halat yüklü kamyonun, yol kenarındaki kameriyeye çarptığı kazada hayatını kaybeden Ayşenur Tarhan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstasyon Mahallesi'nde bulunan Buhara Camisi'nde kılınan cenaze namazına Ayşenur'un ailesi ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşegül'ün cenazesi Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kazanın ardından kamyon şoförü Serdar Bestel'in ifadesi ortaya çıktı. Yaralı şoför ifadesinde kendisinin rampa olan yola bilerek girmediğini, navigasyonun kendisini o yola soktuktan sonra kamyonun geri bir şekilde rampa aşağı kaymaya başladığını ve aracı kontrol edemediğini söylediği öğrenildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title