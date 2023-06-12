Kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kullandığı kamyonun refüje çarpıp devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Fatih Yılmaz, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. Yılmaz'ın cenazesine ailesi, yakınları ve bölge halkı katıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kullandığı kamyonun refüje çarpıp devrildiği kazada hayatını kaybeden sürücü Fatih Yılmaz (30), memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, geçen cumartesi, akşam saatlerinde, Seydikemer ilçesindeki Fethiye- Antalya kara yolu Karabel mevkisinde meydana geldi. Fatih Yılmaz yönetimindeki 22 HY 989 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp devrildi. İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.