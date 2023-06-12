Kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kullandığı kamyonun refüje çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Fatih Yılmaz (30), memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, geçen cumartesi günü, akşam saatlerinde Seydikemer ilçesindeki Fethiye-Antalya karayolu Karabel mevkisinde meydana geldi. Fatih Yılmaz yönetimindeki 22 HY 989 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatih Yılmaz'ın, Keşan Belediyesi toptancı haline meyve ve sebze taşıdığı öğrenildi.

Fatih Yılmaz'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Keşan'a getirildi. Yeni Mahalle'deki evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze Ensaray Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti Ensaray Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.