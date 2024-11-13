Kamyonun Damperi Üst Geçide Çarptı, Yolda Kaza
Amasya'nın Suluova ilçesinde, damperi açık seyreden bir kamyon üst geçide çarparak kazaya neden oldu. Olay sonrası yol trafiğe açıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kamyonun damperi üst geçide çarparak yola düştü.
Amasya'dan Samsun'a giden, Mihraç Kaya'nın kullandığı 55 UG 381 plakalı kamyon, damperi açık olarak seyrettiği sırada Yarma Tepe mevkisindeki üst geçide çarptı.
Kopan damper yola düştü, üst geçitte hasar oluştu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Damperin iş makinesi yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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