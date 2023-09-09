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Kamyonun Dalması Sonucu Meydana Gelen Kazada Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde cenaze merasimine hazırlanan kalabalığın arasına kamyonun dalması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kahramanmaraş'ta tedavi gören yaralılardan Erdoğan Güzeloğlu da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada yaralanan 24 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

ÖLÜ SAYISI 6 OLDU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde cenaze merasimine hazırlanan kalabalığın arasına kamyonun dalması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kahramanmaraş'ta tedavi gören yaralılardan Erdoğan Güzeloğlu da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada yaralanan 24 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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