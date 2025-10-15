Haberler

Kamyonun Çarptığı Minibüste 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kamyonun minibüse çarpması sonucunda 70 yaşındaki Mustafa Avcı yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonun çarptığı minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti.

Hasan K. idaresindeki 34 KL 6084 plakalı kamyon, Denizli Çevre Yolu'nun Güzelköy Mahallesi yakınlarında emniyet şeridinde tarım işçilerini almak için bekleyen Hacı Avcı yönetimindeki 20 AJK 220 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada minibüsün arka koltuğunda oturan sürücünün babası Mustafa Avcı (70) hayatını kaybetti.

Polis, Hasan K'yi gözaltına aldı.

Minibüsün, tarım işçilerini Afyonkarahisar'a götüreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
