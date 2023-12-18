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Kamyonun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

18 Aralık 2023 13:09 Güncelleme: 13:10 Abone Ol

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Başak Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan A.V'ye çarpan hafriyat kamyonu, olay yerinde hayatını kaybetmesine neden oldu. Sürücü gözaltına alındı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.