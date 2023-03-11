KAMYONUN ÇARPTIĞI FADİME'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

AYDIN'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Dönmez (27) kamyonun çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Aydın- Söke Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Dönmez'e, Aydın istikametinden Söke yönüne gitmekte olan Ercan Ateş (48) idaresindeki 45 VH 415 plakalı kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Dönmez, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Ateş ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kaza akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dönmez'in bir anda karşıya geçmek için yola fırladığı ve ardından da kamyonun kendisine çarpma anı yer aldı.