Kamyonun Çarptığı Beton Mantar Duba Parçası Serkan İmamoğlu'na İsabet Etti
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı beton mantar dubanın kırılan parçası, yürüyen Serkan İmamoğlu'nun başına isabet etti. İmamoğlu ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı beton mantar dubanın kırılan parçasının başına isabet etmesi ile ağır yaralanan Serkan İmamoğlu'nun (52) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Ulugazi Mahallesi Saadet Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G.'nin kontrolünü yitirdiği 34 KL 5748 plakalı kamyon, yoldan çıkıp kaldırımdaki beton mantar dubaya çarptı. Kırılan dubanın parçası fırlayıp, kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu'nun başına isabet etti. Ağır yaralanan İmamoğlu, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilip, yoğun bakıma alınan İmamoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kamyon şoförü Ahmet G. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.