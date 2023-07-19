Kamyonun Çarptığı Beton Mantar Duba Parçası Serkan İmamoğlu'na İsabet Etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı beton mantar dubanın kırılan parçası, yürüyen Serkan İmamoğlu'nun başına isabet etti. İmamoğlu ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor.