Samsun'da seyir halinde olan kamyon yol kenarında bulunan beton dubaya çarptı. Ok gibi fırlayan beton duba o sırada yoldan geçen bir vatandaşın kafasına çarptı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamyonun çarptığı beton duba ok gibi fırladı, 1 kişi yaralandı... O anlar kamerada

SAMSUN Samsun'da seyir halinde olan kamyon yol kenarında bulunan beton dubaya çarptı. Ok gibi fırlayan beton duba o sırada yoldan geçen bir vatandaşın kafasına çarptı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi Ulugazi Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Gör idaresindeki BİM'e ait 34 KL 5748 plakalı kamyon seyir halindeyken yol kenarında bulunan beton dubaya çarptı. Kamyonun lastiğinin sıkıştırdığı duba ok gibi fırlayarak o sırada yoldan geçen Serkan İmamoğlu'nun kafasına isabet etti. Anında yer yığılan vatandaşın yardımına ilk olarak çevredeki esnaf koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık sağlık ekipleri yaralıyı Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayı anlatan bazı vatandaşlar dubanın bomba gibi ses çıkardığını, bir anda yoldan geçen adamın kafasına çarptığını söyledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.