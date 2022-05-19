Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti (2) - Haberler

Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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SÜRÜCÜ TESLİM OLDUMersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı 33 AJS 759 plakalı kamyonla sokakta oyun oynayan Suriyeli Meryem El Habib'e çarparak ölümüne neden olan A.T. (24), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı 33 AJS 759 plakalı kamyonla sokakta oyun oynayan Suriyeli Meryem El Habib'e çarparak ölümüne neden olan A.T. (24), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel