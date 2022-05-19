Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti (2) - Haberler

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı 33 AJS 759 plakalı kamyonla sokakta oyun oynayan Suriyeli Meryem El Habib'e çarparak ölümüne neden olan A.T. (24), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.