Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti (2) - Haberler

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Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Meryem, hayatını kaybetti (2)

SÜRÜCÜ TESLİM OLDUMersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı 33 AJS 759 plakalı kamyonla sokakta oyun oynayan Suriyeli Meryem El Habib'e çarparak ölümüne neden olan A.T. (24), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı 33 AJS 759 plakalı kamyonla sokakta oyun oynayan Suriyeli Meryem El Habib'e çarparak ölümüne neden olan A.T. (24), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Suriyeli, oyunlar, Tarsus, Güncel, Haberler

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