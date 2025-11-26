Haberler

Kamyonun Çarptığı 2 Kardeşin Ölümü: Sürücüye 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Kamyonun Çarptığı 2 Kardeşin Ölümü: Sürücüye 15 Yıla Kadar Hapis İstemi
Güncelleme:
Ankara'da meydana gelen kazada kamyonun çarptığı Semra Çevik ve Anıl Gülçür adlı 2 kardeşin ölümü üzerine şoför Murat Üneş hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma sona erdi ve sürücü, kazada belirtilen tedbirleri almadığı için suçlu bulundu.

ANKARA'da kamyonun çarptığı Semra Çevik (74) ile Anıl Gülçür (66) adlı 2 kardeşin ölümü ile ilgili şoför Murat Üneş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde 4 Ağustos'ta meydana gelen kazada; özel bir şirkete ait şantiye alanının önünde park halindeyken hareket eden Murat Üneş yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Semra Çevik ve Anıl Gülçür'e çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Murat Üneş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede; kamyon şoförü olarak çalışan sanık Üneş'in Kırım Caddesi'nde kamyonu çalışır halde park ettiği, arkasından gelen firmaya ait diğer kamyona yol vermek için manevra yaptığı sırada aracın önündeki 2 kadını fark etmeyerek çarptığı belirtildi. Söz konusu adresin park yasağı bulunmayan bir cadde olduğu ancak sanığın park yerinden çıkarken aracının çevresini kontrol etmediği, kamyon tipindeki araçlarda görüş alanında kör noktalar bulunduğu için gözcü bulundurması gerektiği halde bu tedbiri almadığı belirtildi. Bu nedenle sanığın, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği'ne aykırı davranışıyla 2 kadının ölümüne neden olduğu belirtildi.

'KÖR NOKTADA OLDUKLARI İÇİN GÖRMEDİM'

İddianamedeki ifadesinde; sanık, manevra sırasında bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettiğini, aracı durdurduğunda 2 kadının altında kaldığını fark ettiğini, kadınların kör noktada olması nedeniyle görünmediğini ileri sürdü. Sanık Murat Üneş hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

