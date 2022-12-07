KAMYONUN ÇARPMASIYLA SAVRULAN OTOMOBİL, KEPÇE OPERATÖRÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

BURSA'da, dinamit yüklü kamyonun çarpması sonucu savrulan otomobilin çarptığı kepçe operatörü Ahmet Çelik (53), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü Nuri Demir (48) ile eşi Sevdiye Demir (33) de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy yolundaki kavşakta meydana geldi. Orhangazi'den İznik yönüne seyir halinde olan Hakkı Taban (50) yönetimindeki 45 AFM 670 plakalı dinamit yüklü kamyon, kavşaktan dönüş yapan Nuri Demir'in kullandığı 16 VZ 833 plakalı otomobile çarptı. Kamyonun çarpmasıyla savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki iş makinesinin yanında duran kepçe operatörü Ahmet Çelik'e çarptı. Ağır yaralanan Çelik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Çelik'in, kepçe operatörü olarak çalıştığı Orhangazi Belediyesi'nden kısa süre önce emekli olduğu ve kendi iş makinesi ile çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Nuri Demir ile yanında bulunan eşi Sevdiye Demir'in hafif yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.