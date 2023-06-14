Kamyonun çaptığı seyyar satıcı yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da kamyonun çarpması sonucu yaralanan seyyar satıcı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, 62 AF 532 plakalı kamyon, sokak üzerinde meyve satan seyyar satıcının tekerlekli tezgahına çaptı. Çarpmanın etkisi ile satıcı ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdanenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.