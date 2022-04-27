KAMYONUN ARKASINA BAĞLADIĞI KÖPEKLE YOLCULUK YAPAN SÜRÜCÜYE TEPKİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde küçükbaş hayvanlarını yaylaya götürdüğü kamyonun arkasına bağladığı köpeğiyle yolculuk yapan M.A.'yı fark eden diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen jandarma, M.A. hakkında adli işlem başlattı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada bir köpeğin kamyonun arkasına bağlanarak sürüklendiği görüntüleri üzerine araştırma başlattı. Diğer araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde köpeğin halsiz halde yürümekte zorlandığı anlar yer aldı.

Videoyu inceleyen ekipler, görüntülerin M.A.'nın küçükbaş hayvanlarını Çayıryaka Yaylası'na kamyonla naklettiği esnada çekildiğini ve köpeğini yolculuk boyunca kamyonun arkasına bağladığını tespit etti. M.A. hakkında, sahibi olduğu köpeğe işkence yapmak ve zalimce muameleden dolayı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel