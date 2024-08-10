Üye Girişi
Haberler

Kamyonun Arkadan Vurduğu Taksinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kamyonun arkadan vurması sonucu savrulan taksinin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kamyonun arkadan vurması sonucu savrulan taksinin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Bağlık Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta meydana gelen kazada yaşamını yitiren Zehra Yolaçan'ın cenazesi, yakınları tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Yolaçan'ın cenazesi, Elmatepe Mahallesi Yarma Camisi'nde kılınan namazın ardından Kışla Mahallesi'nde toprağa verildi.

2 çocuk annesi Zehra Yolaçan'ın, İtalya'dan memleketi Karadeniz Ereğli'ye kazanın yaşandığı gün geldiği belirtildi.

Cenaze törenine, Yolaçan'ın yakınları, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karadeniz Ereğli'de S.Ç. idaresindeki 67 ACV 533 plakalı kamyon, E.P'nin kullandığı 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan vurmuş, savrulan taksi kaldırımda yürüyen Erdem Y, Zehra Yolaçan, Niyazi Y. ve kızı Buse Y'ye çarptıktan sonra dere yatağına devrilmişti.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü ile 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılmış ancak Zehra Yolaçan kurtarılamamıştı.

Kamyon sürücüsü S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Kazada yaralanan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz zonguldak Ereğli Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması! Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu! Türkiye-Brezilya maç özeti nedir? A Milli Kadın Voleybol takımı maçları hangi kanalda? Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında ve nereli? Ferdi Kadıoğlu'nun futbol kariyeri… Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha'nın yeni takımı hangisi? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Türkiye-Brezilya maçı bitti mi, kaç kaç? Türkiye-Brezilya voleybol maç özeti! CANLI ANLATIM | Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları bronz madalya Beyza Arıcı kimdir, kaç yaşında? Beyza Arıcı boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT 1 canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya voleybol canlı yayın izleme bilgileri... MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya maçı canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Çukurova Havalimanı nerede? Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-Konyaspor maçı şifresiz mi? 10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
title