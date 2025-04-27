Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizin izini bulacağım

Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizi bulacağım

Kamyonun Açılan Kasa Kapağı Panelvana Çarptı

Kamyonun Açılan Kasa Kapağı Panelvana Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun açılan kasa kapağı, yol kenarındaki bir markete ürün indiren panelvana çarparak hasara neden oldu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının panelvana çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun kasa kapağı, İrfanlı Mahallesi'nde seyir halindeyken açıldı.

Kapak, yol kenarındaki bir markete ürün indirilen panelvana çarptı.

Panelvanda hasara neden olan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.