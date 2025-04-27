Kamyonun Açılan Kasa Kapağı Panelvana Çarptı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun açılan kasa kapağı, yol kenarındaki bir markete ürün indiren panelvana çarparak hasara neden oldu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının panelvana çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun kasa kapağı, İrfanlı Mahallesi'nde seyir halindeyken açıldı.
Kapak, yol kenarındaki bir markete ürün indirilen panelvana çarptı.
Panelvanda hasara neden olan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel