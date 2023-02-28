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KAMYONUN AÇILAN DAMPERİ KÖPRÜYE ÇARPTI

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TRABZON'da damperi açılan hafriyat kamyonu, köprüye çarptı.

TRABZON'da damperi açılan hafriyat kamyonu, köprüye çarptı. Kazada, kamyonda hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu, Ganita mevkisinde meydana geldi. Rize istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 YL 848 plakalı hafriyat kamyonunun açılan damperi, köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü ve kamyonda hasar oluştu. Damberin indirilmesi sonrası sürücü, kamyonla yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Güncel Haberler

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