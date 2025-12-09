Kamyonun Damperi Trafik Lambasına Çarptı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kamyonun açık kalan damperi, yol üzerindeki trafik lambasına çarptı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Narlıca-Antakya kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen şoförün kullandığı kamyon, damperi açık halde kara yoluna çıktı. Bir süre sonra açık kalan damper, yol üzerindeki trafik lambasına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel