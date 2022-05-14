Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı - Haberler

ANKARA'da, kavşakta kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki Reyyan B. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent Mahallesinde Ayaş Ankara Yolu Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. İhsan B. yönetimindeki 06 CNJ 570 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Ramazan M.'nin kullandığı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araçta bulunan Reyyan B. ile Mehmet Yılmaz B. (16), Hayrünnisa B. (10) ve Emine B. (39) araçtan fırlayarak yaralandı. Yaralılara kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 yaşındaki Reyyan B., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel