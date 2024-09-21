Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, kamyona çarptı. Sürücü A.V., sıkıştığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkarılıp hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
A.V.'nin kullandığı 45 ALL 514 plakalı otomobil, Manisa Batı Çevreyolu'nda önünde seyreden C.D. idaresindeki 35 BDD 416 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sıkıştığı otomobilden itfaiyenin çalışmasıyla çıkayarak hastaneye kaldırılan A.V.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.