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Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten kopan dingilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

R.T. idaresindeki kamyonetin, Gürlü mevkisinde seyir halindeyken arka sağ dingili koptu.

Dingil, karşı şeritte motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Tekeli'ye (30) çarptı.

Yaralan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tekeli, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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