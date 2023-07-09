Eskişehir'de taşıdığı yükün bir kısmını yola düşüren kamyon sürücüsü, tehlikeli bir hamle yaparak trafiğin ters yönünde yürüdü ve düşen yüklerini topladı. Olayda başka bir kamyonet sürücüsü ise son anda durarak kazayı önledi.

Kamyonetten düşenleri toplamak için trafiği tehlikeye attılar

Kamyonundan düşen yükleri almak için akan trafiğe karşı yürüdü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de taşıdığı yükün bir kısmını yola düşüren kamyon sürücüsü, tehlikeli bir hamle yaptı. Metrelerce gerideki düşen ürünlerini almak için trafiğin ters yönünde yürüyen sürücü, poşetlerini yeniden aracına yükleyip yoluna devam etti.

Eskişehir-Ankara karayolu Esentepe mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Ankara istikametine ilerleyen ve strafor cinsi bir malzeme taşıyan kamyondan toplam 6 poşet yük kasadan yola düştü. Yükünün düştüğünü metrelerce sonra fark eden sürücü, park ettiği kamyondan inerek yoğun akan trafiğe rağmen poşetlerini almaya koştu. Yolun en sağ kısmına düşen straforları fark eden bir başka kamyonet sürücü ise son anda durdu. Olası bir kazaya davetiye çıkaran olayda sürücü, yüklerini elleriyle taşıyıp tekrar kamyonuna yükledikten sonra yoluna devam etti.