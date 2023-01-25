KAMYONETTEKİ BORULAR ARAÇLARA ÇARPARAK TRAFİKTE TEHLİKE SAÇTI Güncel Haberler Arnavutköy yolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasında taşınan plastik borular, araçlara çarparak trafiği tehlikeye attı. SULTANGAZİ-Arnavutköy yolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasında taşınan plastik borular, araçlara çarparak trafiği tehlikeye attı. Plastik boruların çok sayıda araca çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, Sultangazi - Arnavutköy yolunda dün sabah, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Seyir halindeki kamyonetin kasasında taşınan ve gelişigüzel bırakılan plastik borular, yoldaki diğer araçlara çarptı. Sürücülerin korna basarak uyardığı kamyonet şoförü, tehlikeye aldırmayarak yoluna devam etti. Kamyonetin kasasına yüklü boruların, neredeyse iki şeridi kapladığı görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sultangazi Plastik Güncel Haberler

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