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Kamyonette Halka Tatlı Satışıyla Ailesini Geçindiriyor

Kamyonette Halka Tatlı Satışıyla Ailesini Geçindiriyor
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Muşlu tatlı ustası Naim Altun, kamyonetinin kasasında halkalara tatlılar pişirerek ailesini geçindiriyor. 10 yıldır Muş-Bingöl kara yolunda satış yapan Altun, soğuk havaya rağmen yolcuların ilgisini çekiyor ve gelirini 3 çocuğuna harcıyor.

Muşlu tatlı ustası Naim Altun, kamyonetin kasasında pişirdiği halka tatlıları satarak ailesini geçindiriyor.

Muş'ta yaşayan 35 yaşındaki Altun, 10 yıldır Muş- Bingöl kara yolunun 8. kilometresinde kamyonetin kasasına kurduğu tezgahta soğuk havaya rağmen halka tatlı satıyor.

Araba kasasında yaptığı tatlıları kara yolunda geçen yolculara sattığını belirten Altun, elde ettiği gelirle ailesini geçindirdiğini, 3 çocuğunu okuttuğunu söyledi.

Yoldan geçen sürücülerin ve yolcuların tatlıya ilgi gösterdiğini belirten Altun, "Kışın çok soğuk oluyor, zorlanıyoruz. Halkımız tatlımızı beğeniyor. Tek gelir kaynağım bu. Kilogramını 150 liradan satıyorum. Yolun üzerinde tatlı satmamın amacı daha fazla insana ulaşmak istemem. Şehir merkezinde her yerde halka tatlı satanlar var ama yol üzerinde satan olmadığı için burayı tercih ettim." diye konuştu.

Yolculardan Hasan Erdoğan ise "Karameş köyünde oturuyorum. Muş'a doktora geldik, dönüş yolunda tatlı aldık. Tatlısı çok güzel. Yaklaşık 10 yıldır burada tatlı satıyor. Biz de her zaman burayı tercih ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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