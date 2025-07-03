Kamyonetle Yaya Geçidinde Acı Kaza: 11 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

MERSİN'de kamyoneti ile yaya geçidinde çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan tutuklu Coşkun Topkara (25), 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Topkara aldığı ceza ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı. Kazada Ekinci yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Yüksel'in ise tedavisi 1 yıldır hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Topkara tutuklandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Coşkun Topkara hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ikinci duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanığın, 'Bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın üçüncü duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Topkara, mağdur ve taraf avukatları katıldı. Savcının önceki duruşmasında verdiği mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki yakınları ve avukatlar, sanığın 'olası kasttan' cezalandırılmasını istedi.

'BUNUN KADER OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Mütalaaya ilişkin son sözü sorulan sanık Coşkun Topkara ise, "Öncelikle böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım. O çocuğun iyileşmesi için her gün dua ediyorum. Bunun kaza ve kader olduğuna inanıyorum. Herkesin başına gelebilirdi" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı kararını açıkladı. Mahkeme, sanığı 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın aldığı ceza ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' konuldu. Ayrıca sanığın sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.