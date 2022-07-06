KAMYONETLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler

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KAMYONETLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, sabah 07: 00 sıralarında Salihli'nin Yeşilkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilkavak Mahallesi istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan M.Ö. (69) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet ile aynı yöne giden H.S.(60) idaresindeki 45 KA 0274 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücü M.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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