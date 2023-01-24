Kamyonetle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü serbest

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, su dağıttığı kamyonetle geri manevra yaparken, Şakra Irmak'a (77) çarparak ölümüne neden olan Hasan E., kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen savcılığın tutuklama istemine rağmen suçun taksirle işlenmesi gerekçesiyle serbest bırakıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, su dağıttığı kamyonetle geri manevra yaparken, Şakra Irmak'a (77) çarparak ölümüne neden olan Hasan E., kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen savcılığın tutuklama istemine rağmen suçun taksirle işlenmesi gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Kaza, 10 Ocak'ta, Samandağ Yenimahalle'de meydana geldi. Hasan E., su dağıttığı kamyonetle geri manevra yaparken, arkada yürüyen Şakra Irmak'a çarptı. Kamyonetin altında sürüklenen Irmak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Hasan E., ifadesinde, "Ben aracı kullanırken tüm kurallara uydum. Şakra Irmak'ı aracın kör noktasında kaldığı için görmedim. Olayın yaşanmasından dolayı pişmanım" dedi.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, sürücüsü geri manevra yapan kamyonetin arkada yürüyen kadına çarptığı ve altta bir süre sürüklediği görüldü.