Kamyonetle çarpışan petrol tankeri alev topuna döndü: 2 ölü, 4 yaralı (2)
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ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTIŞırnak'ın İdil ilçesinde, petrol yüklü tankerin kamyonetle çarpışıp alev aldığı kazada Abdurrahman Laçin'in ardından TIR şoförü Rıdvan Ege de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI
Şırnak'ın İdil ilçesinde, petrol yüklü tankerin kamyonetle çarpışıp alev aldığı kazada Abdurrahman Laçin'in ardından TIR şoförü Rıdvan Ege de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ege'nin cenazesi otopsi için morga götürülürken, 4 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel