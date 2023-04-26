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Kamyonetle çarpışan petrol tankeri alev topuna döndü: 2 ölü, 4 yaralı (2)

Kamyonetle çarpışan petrol tankeri alev topuna döndü: 2 ölü, 4 yaralı (2)

Güncel Haberler

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTIŞırnak'ın İdil ilçesinde, petrol yüklü tankerin kamyonetle çarpışıp alev aldığı kazada Abdurrahman Laçin'in ardından TIR şoförü Rıdvan Ege de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Şırnak'ın İdil ilçesinde, petrol yüklü tankerin kamyonetle çarpışıp alev aldığı kazada Abdurrahman Laçin'in ardından TIR şoförü Rıdvan Ege de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ege'nin cenazesi otopsi için morga götürülürken, 4 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Şırnak Ege Güncel Haberler

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