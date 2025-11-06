Haberler

Kamyonetle Çarpan Sürücünün 6 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Antalya'da kazada motosiklet sürücüsü Sabri Sezan'ın ölümüne neden olan O.A. hakkında iddianame hazırlandı. O.A., 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

ANTALYA'da, kamyonetle çarptığı motosikletin sürücüsü Sabri Sezan'ın (22) ölümüne neden olan O.A.'nın, 6 yıla kadar hapsi istendi.

Kaza, 15 Nisan'da, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi 14 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Sabri Sezan idaresindeki 07 BGZ 443 plakalı motosiklet ile aynı yöne giden ve sağa dönüş yapmak isteyen O.A. yönetimindeki 07 BFG 047 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosikletten savrulan Sezan, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sezan'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Olay sonrası ifadesi alınan kamyonet sürücüsü O.A., serbest bırakıldı. Trafik polisi tarafından hazırlanan kaza tespit tutanağı ve resmi bilirkişi raporunda; motosikletin sürücüsü Sabri Sezan asli kusurlu bulundu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan Sabri Sezan'ın ailesi, kamyonetin sürücüsünün sinyal vermeden dönüş yaptığını öne sürdü. Aile, görüntülere göre Sezan'ın kamyonetin açık kalan kapağına çarptığını, bu nedenle savrularak hayatını kaybettiğini iddia etti. Ailenin başvurusu sonrası 2 uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda kamyonetin sürücüsü O.A.'nın yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu belirtildi. Bu raporlar, ailenin avukatı aracılığıyla savcılığa sunuldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sabri Sezan'ın ölümüne ilişkin sürücü O.A. hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, kaza günü O.A.'nın yönetimindeki kamyonetin, Altınova Sinan Mahallesi 14 No'lu sokakta dönüş yaptığı sırada motosiklete çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sabri Sezan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Bilirkişi raporuna göre sürücü O.A.'nın yeterli dikkat ve özeni göstermeyerek kazaya neden olduğu ifade edildi. İddianame, Antalya 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
