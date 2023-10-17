Kamyonetiyle ters yöne giren sürücü, sokak kedisini ezip yoluna devam etti

BURSA'da ters yöne giren sürücü, kamyonetiyle manevra yaparken kediyi ezdi. Sürücü yoluna devam ederken, vücudunda çok sayıda kırık oluşan kedi öldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ekim'de Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 16 KN 770 plakalı kamyoneti ile ters yönden Küçüktahıl Sokak'a girdi. Sokağın sonuna gelen sürücü, dönmek için manevra yaparken sokak kedisinin üzerinden geçti. Kamyonetin altından kurtulan kedi, esnaf Ramazan Dönmez'in dükkanına girdi. İlk müdahaleyi yapan Dönmez, acı içindeki kediyi daha sonra Nilüfer Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen kedi öldü. Kamyonetin kedinin üzerinden geçip, sürücüsünün yola devam ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'GÖRDÜĞÜ HALDE HAYVANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR'

Ramazan Dönmez, bütün sokak kedilerine sahip çıktığını belirterek, "Bu yol üzerinde sadece tek gidiş var. Geliş yok ama gelen arabalar yoğun olduğu için, her hafta 2-3 tane kediyi eziyor. Bu kedilere yazık değil mi? Yola hız kesici set koydurmak istiyoruz. Adam hem ters yönden geliyor hem de geldiği gibi hayvanı ezip, gidiyor. Hayvanın arka bacaklarını ezmiş. Hayvan sürüne sürüne dükkana geldi. O anı görmedim. Komşu dükkandaki arkadaşlar gelip, haber verdi. Kedi de hemen dükkanıma geldi. 5-10 dakika sonra veterinere gönderdim. İnsan durup, bakar. Kamera görüntülerine baktım. Gördüğü halde hayvanın üzerine çıkıyor. Burası, hareketli bir bölge. Bugün kediye çarpan, yarın insana, çocuğa çarpar. Yola hız kesici tümsek istiyoruz" dedi.