Haberler

Rize'de Sağlık Personeline Kamyonet Çarptı: Ağır Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RİZE'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı sağlık personeli Nazmiye D., ağır yaralandı.

RİZE'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı sağlık personeli Nazmiye D., ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Portakallık Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Bahdatlı Mahallesi'nden Portakallık Mahallesi yönüne seyreden Kerim Arda T. yönetimindeki 34 MOV 349 plakalı kamyonet, vaka dönüşü ambulanstan inip, yolun karşısına geçmeye çalışan sağlık görevlisi Nazmiye D.'ye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen sağlık görevlisi, ağır yaralandı. Yaralı sağlık personeli ambulanstaki arkadaşlarının ilk müdahalesi sonrası Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi sürerken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.