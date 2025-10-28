Rize'de Sağlık Personeline Kamyonet Çarptı: Ağır Yaralı
RİZE'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı sağlık personeli Nazmiye D., ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Portakallık Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Bahdatlı Mahallesi'nden Portakallık Mahallesi yönüne seyreden Kerim Arda T. yönetimindeki 34 MOV 349 plakalı kamyonet, vaka dönüşü ambulanstan inip, yolun karşısına geçmeye çalışan sağlık görevlisi Nazmiye D.'ye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen sağlık görevlisi, ağır yaralandı. Yaralı sağlık personeli ambulanstaki arkadaşlarının ilk müdahalesi sonrası Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi sürerken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,